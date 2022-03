Twee gewonden bij opstootje aan de Wildzang

zo 06 maart 2022 13.23 uur

DRACHTEN - Een 34-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân en een 20-jarige man raakten zaterdagnacht gewond bij een opstootje aan de Wildzang in Drachten.

Omstanders lieten weten dat er in de straat op een zeker moment een ruzie was ontstaan. Er zou ook met een staaf op - in elk geval - één auto zijn geslagen. Deze raakte hierbij beschadigd. Mogelijk werd één van de slachtoffers aangereden door een auto.

De politie liet zondag in een reactie weten dat er een onderzoek is ingesteld naar de toedracht van de ruzie. Ook zullen de betrokkenen gehoord worden. Er zijn in de nacht geen mensen aangehouden.

