Barbieri wint slotrit met finish in Drachten

za 05 maart 2022 16.50 uur

DRACHTEN - Rachele Barbieri heeft de derde en laatste etappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour gewonnen. De start en finish waren in Drachten. De 137 kilometer lange etappe startte omstreeks 9.45 en ging via onder meer meer via Grou, Jirnsum, Akkrum, Wergea en Oudega terug naar de finish in Drachten.

De finish werd een massasprint waarbij de Italiaanse Barbieri de snelste was. De leidende positie van Ellen van Dijk kwam niet meer in gevaar. Ze finishte in het peloton.

