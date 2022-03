Smallingerland voert per 2023 toeristenbelasting in

za 05 maart 2022 09.55 uur

DRACHTEN - Vanaf 2023 wordt de toeristenbelasting ingevoerd in Smallingerland. De gemeente is één van de laatste Friese gemeenten die nog geen toeristenbelasting had. Toeristen betalen vanaf 1 januari a.s. 1.50 euro per nacht per persoon. Ook watertoeristen gaan betalen.

Historie

Er werd in de gemeentepolitiek al lange tijd gesproken over de toeristenbelasting. In een aangenomen motie (Smallingerlands Belang en SP waren tegen) van de PvdA werd in 2019 al bepaald om te onderzoeken of de invoering van toeristenbelasting in Smallingerland rendabel is. In 2020 besloot de gemeenteraad over te gaan tot de invoering.

Opbrengst voor eigen sector

Een amendement op initiatief van de VVD (VVD, CDA, ELP en Smallingerlands Belang) heeft ervoor gezorgd dat de inkomsten van de toeristenbelasting aan de sector zelf ten goede komen. Het is de bedoeling dat de opbrengsten via het platform Gastvrij Smallingerland leiden tot promotie van de gemeente bij toeristen. De nieuwe belasting moet bruto zo'n 150.000 euro per jaar opleveren.