Bestuurder gewond na botsing met boom bij Ureterp

za 05 maart 2022 04.30 uur

URETERP - Op het Selmien East bij Ureterp is vrijdagnacht een bestuurder met zijn auto op een boom geknald. De hulpdiensten werden rond 2.45 uur opgeroepen. Brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter kwam assisteren bij het ongeval.

Deur opengemaakt door de brandweer

De deur aan de bestuurderskant moest door de brandweer met een spreider worden opengemaakt. Vervolgens kon het 22-jarige slachtoffer uit Opende plaatsnemen op de brancard. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

Bestuurder mogelijk onder invloed

De bestuurder reed over het Selmien vanaf de kant van Ureterp toen hij de macht over het stuur verloor na een kleine bocht in de weg. Vervolgens kwam hij met de rechterkant van de auto tot stilstand tegen een boom. Volgens de politie was de man mogelijk onder invloed. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

Weg bezaaid met glas

Door de klap tegen de boom waren bijna alle ramen van de auto geknapt. Hierdoor lag de weg bezaaid met kleine stukjes glas. De politie heeft het eerste deel weggeveegd. Een medewerker van de provincie Fryslân heeft met een bladblazer de rest weggeblazen. Het zwaar beschadigde voertuig is opgehaald door een bergingsbedrijf.

