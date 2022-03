Hier komt de nieuwe scholenlocatie in Drachten

vr 04 maart 2022 17.10 uur

DRACHTEN - Langs de Noorderhogeweg in Drachten is men van plan om vanaf 2023 te starten met de bouw van een nieuwe scholenlocatie. In het nieuwe gebouw komen SO de Saffier, SO Kleurryk, SBO ’t Heechhof en SBO de Sjalom samen.

De school gaat ruimte bieden aan alle leerlingen van de vier scholen en krijgt een eigen therapiebad en een eigen sporthal. Met ongeveer 750 leerlingen en 180 medewerkers betreft het een middelgrote school. Stichting RENN4 is namens de betrokken schoolbesturen aangewezen tot aanbesteder. In 2019 heeft de raad besloten tot het realiseren van dit gezamenlijke gebouwencomplex S(B)O. Er is hiervoor een bouwbudget van € 27,8 miljoen gereserveerd. De oplevering zou volgen in de tweede helft van 2024.

De locatie

De nieuwe school wordt gebouwd op de Leisurestrook: de groene strook langs de Noorderhogeweg (zie rode arcering foto). "Een mooie locatie in een natuurlijke omgeving en toch dicht tegen de bebouwde kom. Vanuit de wijk Vrijburgh komt er een goede fietsverbinding naar de nieuwe school. Vanaf de carpoolplaats wordt een groot parkeerterrein aangelegd. De scheiding tussen de parkeerplaats en het schoolplein vormt een veilige en duidelijke overgang", aldus Samen Kansrijk.

Binnen of buiten de bebouwde kom

De beoogde scholenlocatie ligt nu nog buiten de bebouwde kom. Om het gebied verkeersluw te kunnen maken, is het wenselijk dat deze locatie binnen de bebouwde kom komt te liggen. De raad stemde hier op 8 februari 2022 mee in.

De provincie maakte zich verder zorgen over de eventuele verkeersdruk die zal ontstaan op de rotonde aan de Noorderhogeweg. Een éénrichtingsverkeer zou daarbij de oplossing kunnen zijn. Bezoekers aan de leisurestrook gaan dan het gebied via de Nytap verlaten. Het gemeentebestuur is bereid aan deze wens gehoor te geven.

Uiteindelijk zal de raad nog een beslissing nemen over het gehele plan.