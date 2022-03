Gauke Boelensstraat zaterdag afgesloten vanwege wielerwedstrijd

do 03 maart 2022 17.25 uur

DRACHTEN - De Gauke Boelensstraat in Drachten zal zaterdag gedeeltelijk afgesloten zijn. Het gaat om het stuk tussen de Tjalling Wagenaarstraat en het Laweiplein. Dit vanwege de finish van de Bloeizone Fryslân Tour wielerwedstrijd.

Twee rondes in en rond Drachten

De Bloeizone Fryslân Tour is een driedaags evenement die eindigt in en rond Drachten. De 137 kilometer lange etappe start om 9.45 uur aan de Gauke Boelenslaan in Drachten. De aankomst mag op 13.03 uur verwacht worden op diezelfde plek. Er wordt twee maal een ronde gereden van 68 kilometer. De wielrensters komen langs Drachten, Boornbergum, Nes, Akkrum, Jirnsum, Grou, Ideard, Wergea, Earnewald, Oudega, Opeinde en eindigt dus weer in Drachten.

Internationale top

Met de komst van de Bloeizone Fryslân Tour komt de internationale top van het vrouwenwielrennen naar Friesland. Met een tijdrit in Surhuisterveen, een etappe van Eastermar naar Bakkeveen en dus uiteindelijk zaterdag de finale-etappe in en rond Drachten.