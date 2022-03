Getuigen gezocht van zware mishandeling op De Kaden

ma 28 februari 2022 16.12 uur

DRACHTEN - De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling op De Kaden in Drachten. Deze vond plaats in de nacht van vrijdag 25 februari op zaterdag 26 februari ter hoogte van Grootcafé de Swetser. De mishandeling vond plaats tussen 2.00 ur en 2.15 uur.

De politie: "Wij willen graag in contact komen met de personen die in deze nacht op voornoemde locatie ook slachtoffer zijn geweest van geweld. Tevens willen we in contact komen met de personen die getuige zijn geweest of als u beeldmateriaal heeft van dit geweld. We verzoeken u om contact met de politie op te nemen."

Zoektocht naar slachtoffer

De politie heeft nog geen volledig beeld van wat er die nacht precies is gebeurd. Zo is de politie ook op zoek naar het slachtoffer en mogelijk zijn er nog meer mensen gewond geraakt.