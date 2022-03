Smallingerlands Belang distantieert zich van bedreiging ELP

ma 28 februari 2022 14.52 uur

DRACHTEN - Het bestuur en de fractie van Smallingerlands Belang distantiëren zich van de reactie van één van zijn kandidaat raadsleden. De reactie werd zo'n twee weken geleden geplaatst op Facebook. Het was een reactie op een video geplaatst door raadslid Willem de Boer van de ELP. Het filmpje gaat over het opheffen van het vliegveld ten gunste van woningbouw.

Geen aangifte

Lijsttrekker Yntze de Vries van de ELP noemde de bedreiging zondag op Radio Fryslân. Hij liet weten dat hij ernstig was bedreigd. "Se soene dy begrave moatte en dan asfalt der oer hinne..." Hij gaf daarbij aan dat de bedreiger een kandidaat raadslid was. Inmiddels is duidelijk wie. Er is verder (nog) geen aangifte gedaan bij de politie.

Excuses

Het bestuur en de fractie van Smallingerland Belang bieden openlijk hun excuses aan voor het ongepaste bericht, dat inmiddels niet meer op facebook te zien is. "Het kandidaatraadslid staat op een onverkiesbare plaats 8 van onze kieslijst en heeft op persoonlijke titel gereageerd." zo laat Smallingerlands Belang weten in een persbericht.

