Smallingerland zoekt nieuwe gemeentedichter

ma 28 februari 2022 12.19 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland is op zoek naar een nieuwe gemeentedichter. De huidige gemeentedichter, Mark Spijkers, neemt dit voorjaar afscheid. Wie volgt hem op en mag in de komende twee jaren bij bijzondere gelegenheden of gebeurtenissen gedichten schrijven en voordragen?

De gemeente zoekt een creatief persoon die met zijn of haar gedichten de inwoners van Smallingerland met een andere, frisse blik laat kijken naar het dagelijks leven in de gemeente. Deze man of vrouw hoeft geen professioneel dichter te zijn. Wel is het nodig dat de nieuwe dichter in Smallingerland woont of werkt en minimaal 18 jaar oud is.

"Onze opdracht voor de gemeentedichter is minimaal vijf gedichten per jaar te schrijven en eventueel voor te dragen. Het thema wordt aangeleverd door de gemeente. De vergoeding bedraagt € 150 per gedicht. De gemeentedichter wordt aangesteld tot het voorjaar van 2024." zo laat de gemeente weten.

Verkiezing

Meedoen aan de verkiezing kan door twee gedichten in te sturen. Een gedicht over inclusie en een gedicht over een vrij onderwerp. De gedichten zijn in het Fries of in het Nederlands. "We ontvangen ook graag een korte motivatie, waarom u gemeentedichter van Smallingerland wilt worden. Inzenden kan tot donderdag 31 maart. Gedichten en motivatie kunnen gemaild worden naar mevrouw M. de Glee, m.de.glee@smallingerland.nl"

De jury - cultuurwethouder Robin Hartogh Heys, oud-gemeentedichter Winfried Bruinsma en Peter Boomsma, woordvoerder van de gemeente Smallingerland - selecteert de inzendingen en wijst een aantal genomineerden aan. Deze genomineerden mogen dit voorjaar, op een nader te bepalen moment, hun gedichten voordragen. Aansluitend wordt de naam van de nieuwe gemeentedichter bekendgemaakt.