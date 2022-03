Ochtendbeelden van nasleep grote brand in Dokkum

zo 27 februari 2022 08.51 uur

DOKKUM - In Dokkum zijn zaterdagnacht een kringloopwinkel en een hengelsportzaak aan de Wâlddyk verloren gegaan bij een uitslaande brand. Het appartementencomplex aan de Houtkolk moest worden ontruimd. De 35 bewoners sliepen vannacht bij familie of in een hotel.



De eerste melding van de brand was even voor middernacht. Met veel inzet van brandweermaterieel is het gelukt om het vuur om half drie onder controle te krijgen.

Geen gewonden

Er is bij de brand niemand gewond geraakt. Een tiental auto's raakte beschadigd door de hitte van de brand. Enkele auto's vlogen helemaal in brand. Doordat de brandweer het appartementencomplex vanaf het begin nat wist te houden, bleef de schade beperkt. Er waren wel wat ruiten die door de hitte zijn bezweken.

NL-Alert

De brand trok en trekt nog veel bekijks van mensen. Omdat de brandlocatie in een woonwijk is, werd er door de brandweer gelijk opgeschaald naar grote brand. Ook ging een NL-Alert uit vanwege de overlast die de rook kon veroorzaken in de stad.

Nablussen

De brandweer is de hele nacht nog aan het nablussen geweest. Een mobiele kraan haalde de gevels van de loods (15 bij 30 meter) neer. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

FOTONIEUWS