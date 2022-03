Zeer grote brand in kringloopwinkel van Dokkum

zo 27 februari 2022 00.13 uur

DOKKUM - Even na middernacht brak een grote brand uit in een kringloopwinkel aan de Wâlddyk in Dokkum. Het ging om een zeer grote brand, zo liet de brandweer weten. Meerdere brandweerploegen waren opgeroepen om de brand te blussen.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen mensen in het pand aanwezig. Wel is er gelijk opgeschaald, mede omdat er een appartmentencomplex vlak bij de kringloopwinkel stond en het vuur mogelijk kon overslaan. Met speciale slangen werden de ruiten van het appartement lange tijd nat gehouden. De inzet van de brandweer was om overslag naar dit gebouw te voorkomen.

Evacuatie

Vanwege de uitslaande brand is op een zeker moment besloten om alle bewoners van het naastgelegen woontoren te evacueren. Dit was mede vanwege de rook die in de richting van de flat waaide. De meldkamer heeft hiervoor ook opgeschaald naar GRIP 1.

Evacues naar politiebureau gebracht

Nadat alle bewoners hun woning hadden verlaten werden ze buiten opgevangen door de politie. De groep liep vervolgens naar de kruising met de Rondweg. Twee politieauto's pendelden tussen de groep en het bureau. Later werden ook omstanders gevraagd om mensen naar het bureau te brengen.

Op het bureau werden ze opgevangen om even bij te komen en een kopje koffie te drinken. De bewoners hebben de nacht elders moeten doorbrengen. Zij sliepen in een hotel of bij familie.

Twee auto's in vlammen op

De vlammenzee zorgde er daarnaast voor dat in elk geval twee auto's vernietigd werden. Een paar loodsen in de omgeving zijn dankzij de inzet van de brandweer bespaard gebleven.

NL Alert

Vanwege de hevige rookontwikkeling bij de brandweer is er een NL Alert afgegeven. Mensen in omgeving van de Wâlddyk werden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden. En ook eventuele ventilatie uit te zetten.

Nablussen

Om 2.30 uur werd door de brandweer het sein brand meester gegeven. De spuitgasten zullen nog wel lange tijd bezig zijn met het nablussen van deze grote brand. Van het gebouw is weinig meer over.

FOTONIEUWS