Vluchtende bromfietser verliest passagier

za 26 februari 2022 16.09 uur

HARKEMA - Een 16-jarige bromfietser uit de gemeente Achtkarspelen verloor vrijdagnacht zijn passagier toen hij op de vlucht sloeg voor de politie. De man sloeg op de vlucht toen agenten hem een stopteken gaven in Harkema. De jongeman slingerde vervolgens om de politieauto heen en reed door.

Via het gras probeerde de verdachte te ontkomen maar hij verloor hier zijn passagier. Even later kon de jongeman alsnog door agenten staande worden gehouden. De brommer bleek niet voorzien te zijn van een kentekenplaat. Tijdens de controle bleek ook dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs en onder invloed van alcohol reed.

De ademanalyse op het politiebureau resulteerde in 110 ug/I. De alcohollimiet voor een beginnend bestuurder of bestuurder zonder rijbewijs is 88 ug/I. Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt en door een bijkomend rijverbod van een uur, moest hij zelfs ook de fiets nog even laten staan.