Fietsster aangereden op rotonde bij De Kaden

za 26 februari 2022 15.28 uur

DRACHTEN - Een fietsster werd zaterdagmiddag door een auto aangereden op de Zuiderdwarsvaart in Drachten. De automobilist had de vrouw over het hoofd gezien en een aanrijding was het gevolg.

De fietsster werd opgevangen door een omstander en later overgedragen aan het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ze is uiteindelijk door een omstander naar de eerste hulp van het ziekenhuis gebracht. Ze werd later op genomen in het ziekenhuis met hoofdletsel.

Het ambulancepersoneel moest namelijk met spoed naar een reanimatie in de omgeving van het Fries Congrescentrum.