Groot politie-onderzoek: gewonde in 'polenhotel'

za 26 februari 2022 13.53 uur

DE WESTEREEN - De politie is zaterdag rond 9.00 uur een groot onderzoek gestart naar een incident dat plaatsvond in het voormalige fierljepcentrum aan de Lange reed in De Westereen. Er werd een zwaargewonde man aangetroffen. Hij zat onder het bloed en het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie weet zelf ook nog niet precies wat er gebeurd is. De forensische opsporing van de politie is zaterdagochtend ter plaatse een onderzoek gestart in het gebouw. De man had een verwarde indruk gemaakt en op straat zou zich ook één en ander hebben afgespeeld. Het onderzoek zal - naar verwachting - nog de hele dag duren. Ook zouden getuigen in de straat worden gehoord.

Polenhotel

Het voormalige fierljepcentrum is sinds enkele jaren een plek waar arbeidsmigranten, veelal uit Polen, wonen. Meer informatie is vooralsnog niet bekend.

