Mishandeling in parkje langs Langewyk in Drachten

do 24 februari 2022 12.45 uur

DRACHTEN - Meerdere jongeren zijn woensdagavond rond 20.00 uur mishandeld in een parkje aan de Langewyk in Drachten. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en agenten troffen de gewonden aan langs het fietspad.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om de minderjarige slachtoffers te behandelen aan hun verwondingen. Vervoer naar het ziekenhuis bleek voor allen niet nodig.

Verdachte aangehouden

De politie wist korte tijd later een verdachte aan te houden, ook een minderjarige. De politie is in gesprek geweest met de betrokkenen en de verklaringen zijn opgenomen. De politie kon nog niet vertellen of de slachtoffers ook aangifte hebben gedaan.

FOTONIEUWS