Horeca in Drachten wil zelf eerder dicht

do 24 februari 2022 11.00 uur

DRACHTEN - De horecazaken in Drachten gaan vanaf donderdag eerder hun deuren sluiten. In plaats van dat zij om 4.30 uur de muziek uit doen, gaan zij om uiterlijk 2.00 uur al dicht. Niet omdat dit moet, maar omdat stappers dit zelf bij de horecazaken hebben laten blijken. In onderling overleg van horeca De Kaden zijn zij tot dit nieuwe beleid gekomen.

#VroegPieken

Een van deze ondernemers is Sven Boxum. “In de periode dat wij vanwege de coronaregels maar tot 1.00 uur open waren kregen wij veel positieve reacties. Van zowel gasten als ons eigen personeel. We kunnen dan gecontroleerd pieken, waardoor iedereen daarop ingesteld is. Op die manier kunnen we de kwaliteit waarborgen. Alleen zal het wel even wennen worden.” Onder het motto #VroegPieken werd donderdag het nieuwe beleid door de deelnemende horecagelegenheden gedeeld.

Landelijke trend

Op andere plekken in het land zijn de gasten al wel gewend dat de horeca om 2.00 uur sluit. In onder andere het zuiden van Nederland en de Waddeneilanden is dit heel gewoon. En in bijvoorbeeld Volendam is het altijd al 2.00 uur geweest. Maar niet alleen in Nederland zie je dit, ook over over de landsgrenzen. In het Verenigd Koninkrijk wordt een pint in de pub al veel eerder op de dag gedronken zodat ze de volgende dag weer fit aan het werk kunnen.

Minstens zo leuk en fitter de dag erna

“Wij beloven dat het minstens zo leuk gaat worden voor de stappers. Al ons personeel is er helemaal klaar voor om samen met de gasten er een feestje van te maken. Daarnaast ben je de volgende dag een stuk fitter, win-win toch?” Aldus Sven Boxum. “We hopen dat iedereen er snel aan went en wie weet nemen horecaondernemers in andere plaatsen in Nederland dit plan wel over!”

Deelnemende horecazaken zijn:

- Skihut

- Champino

- Swetser

- Buckeshot

- Kafee 8

- Penelope

- ’t Skûtsje

- N-Joy

- Binnen

- ’t Hoekje

- Tsjoch

- Koperen Bell

- 't Wâldmantsje

- James’ Bistro & Bar

- Raadhûys

Poll: Wat vind jij ervan dat de horeca eerder dicht gaat?

Helemaal mee eens! 73,3%

Dikke onzin! 13,8%

Kan mij geen reet schelen 8,6%

Geen mening... 4,3%

116 stemmen - poll is beëindigd