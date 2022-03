Hennepkwekerij opgerold aan de Stal in Drachten

wo 23 februari 2022 14.22 uur

DRACHTEN - Aan de Stal in Drachten heeft de politie woensdag ook een nog in werking zijnde hennepkwekerij opgerold. Op het moment van de inval was er niemand in de woning aanwezig. Eerder werd al bekend dat er aan de Ropta een kwekerij was opgerold met zo'n 700 plantjes.

De kwekerij aan de Stal bevindt zich ook in een woning. De plantjes stonden in meerdere vertrekken van het huis. Het ging om zo'n 600 plantjes. Er is (vooralsnog) niemand aangehouden. De politie heeft alle plantjes en apparatuur in beslaggenomen. Alles wordt vernietigd.