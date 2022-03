Hennepkwekerij opgerold in Drachten

wo 23 februari 2022 13.22 uur

DRACHTEN - Aan de Ropta in Drachten heeft de politie woensdagochtend een nog in werking zijnde hennepkwekerij opgerold. De hennepkwekerij zou zich hebben bevonden in meerdere kamers in de woning.

De politie laat weten dat het ging om een kwekerij met zo'n 700 plantjes. De politie kwam de hennepteler op het spoor dankzij meerdere meldingen. Een 36-jarige Albaniër zonder vaste woon- of verblijfplaats is na een korte achtervolging door de politie aangehouden. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt.

