Benzinelucht houdt gemoederen bezig aan De Parken

di 22 februari 2022 22.04 uur

DRACHTEN - Een benzinelucht in het riool hield de gemoederen dinsdagavond bezig in de buurt van De Parken, De Slag, Het lot en de Veenscheiding. De brandweer van Drachten werd om 21.26 uur opgeroepen voor de hinderlijke lucht in de buurt.

De brandweer heeft meerdere putten geopend om de zaak te onderzoeken. Meerdere bewoners konden de lucht ruiken in hun woning en badkamer.

Er is later in de avond met water gespoeld in een put aan de Veenscheiding om ervoor te zorgen dat de lucht verdween.

