Natuuronderhoud op Noordereiland hervat

ma 21 februari 2022 16.25 uur

DRACHTEN - De natuur op het Noordereiland, dat ligt in het Gaasterdiep ten westen van Drachten, ondergaat vanaf deze week een opknapbeurt. De laatste jaren is er minder aandacht voor onderhoud aan de natuur op het eiland geweest. Met hervatten van het onderhoud wordt het eiland weer ingericht voor de natuurdoelen die 15 jaar geleden zijn opgesteld.

Onderzoek

Het Noordereiland is destijds aangelegd om ruimte bieden aan weidevogels en andere vogelsoorten. De laatste jaren is de aandacht voor onderhoud op de achtergrond geraakt. Om te bepalen of het zinvol is het beheer te hervatten heeft de gemeente Smallingerland de ecologische potenties van het Noordereiland door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken. Het bureau komt tot de conclusie dat er verruiging is opgetreden en dat het risico op bebossing bestaat. Daardoor is het oorspronkelijke natuurdoel van een "open eiland" op de achtergrond geraakt.

Beheer en onderhoud

Het eiland heeft een functie in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), waarbij de oorspronkelijke doelstelling is gericht op natte oever- en rietlanden. Dit sluit aan bij het huidige beheertype "kruidenrijk en faunarijk grasland" in het NNN. Daarom wordt dit jaar een inhaalslag in het onderhoud uitgevoerd om weer aan de doelstellingen te voldoen.

In de toekomst gaat de gemeente in gesprek met verschillende organisaties, die mogelijk een bijdrage aan het beheer en onderhoud van het eiland kunnen leveren. Daarmee wordt ingezet om de natuur volgens de oorspronkelijke doelen te beheren, zodat het eiland een waardevolle functie in de ecologische hoofdstructuur kan blijven vervullen.