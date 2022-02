Gemeente zaagt gevaarlijk hangende bomen om in Drachten

ma 21 februari 2022 07.00 uur

DRACHTEN - Nadat vrijdagavond al één boom was omgezaagd aan de Lauwers in Drachten kwam de gemeente zondagavond weer in actie. De harde wind en de vele regen van de afgelopen dagen zorgden er voor dat de bomen niet meer stevig stonden. Een aantal bomen dreigde op de weg te vallen.

De Lauwers werd rond 22.00 uur afgesloten rondom het kruispunt met de Overstesingel. Daarna konden de bomen zonder gevaar voor het verkeer worden omgezaagd. Van een aantal andere bomen is met een verreiker de bovenkant afgehaald, zodat deze geen direct gevaar meer vormen. Maandag zullen deze bomen alsnog worden omgezaagd. In totaal zijn er dan zo'n tien bomen verwijderd.

Deze bomen en takken zijn keurig in stukjes langs de weg gelegd. De weg is vervolgens met harken en een bladblazer weer schoongemaakt. Om 2.15 uur werd de weg weer vrijgegeven. Het fietspad is nog wel afgesloten, in verband met de boomstammen en takken die er op liggen.

