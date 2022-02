Gevaarlijk hangende boom op de Lauwers

vr 18 februari 2022 21.36 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten heeft vrijdag omstreeks 21.30 uur een kijkje genomen bij een gevaarlijk hangende boom op de kruising van de Lauwers met de Overstesingel in Drachten. Een rukwind had de boom al omver gehaald maar hij hing nog scheef en gevaarlijk.

De brandweer vond het op dit moment te gevaarlijk om de boom om te zagen. De gemeente Smallingerland is later langsgekomen om de weg gedeeltelijk af te zetten zodat er geen mensen gewond kunnen raken als de boom definitief het loodje legt. Later is de boom alsnog omgezaagd.