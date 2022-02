Waterleidingbreuk door omgevallen boom

vr 18 februari 2022 18.21 uur

NIJ BEETS - Een waterleiding heeft vrijdagmiddag een breuk opgelopen aan de Tolhekbuurt in Nij Beets. Door de storm was een boom omgevallen en de wortels hadden de waterleiding geraakt. Huishoudens in de omgeving zaten hierdoor zonder water of een verminderde druk op de leiding.

Vitens is ter plaatse gekomen om het lek te repareren. De verwachte eindtijd is 21.00 uur.

