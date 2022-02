Etherpiraten vechten ruzie uit met honkbalknuppel - eis 30 maanden cel

vr 18 februari 2022 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een langslepend conflict tussen twee etherpiraten escaleerde op 18 september vorig jaar in een ernstige mishandeling, toen een van de twee, een 55-jarige inwoner van De Westereen, zijn collega-piraat bij diens woning in Drachten met een honkbalknuppel sloeg. De Westereender stond vrijdag terecht op verdenking van poging tot doodslag.

Dodelijk letsel

Hoewel de verdachte het zelf ontkende, achtte officier van justitie Leonie Lubbers bewezen dat de Westereender zijn collega-zendpiraat met een stalen honkbalknuppel op het hoofd heeft geslagen. Dat had in potentie tot dodelijk letsel kunnen leiden, meende de officier. Lubbers baseerde haar conclusie op de bevindingen van een GGD-arts. De officier eiste dertig maanden maanden cel waarvan tien voorwaardelijk.

Stroom aan valse beschuldigingen en beledigingen

De confrontatie bij de woning van het slachtoffer, aan de Houtlaan in Drachten, was het resultaat van een conflict dat al twee jaar voortsudderde. Het slachtoffer verweet de Westereender dat die twee jaar geleden de politie had getipt toen de man onder invloed vanuit De Westereen op zijn scooter naar huis was gereden. Sindsdien zou de Westereender via de ether een stroom aan valse beschuldigingen en beledigingen hebben moeten ondergaan.

Verklikker en NSB’er

De Westereender zou zijn uitgemaakt voor verklikker en NSB’er en hij moest op de radio horen dat hij \'homoseks’ had met agenten. Op 17 september zou hij aan de Drachtster hebben voorgesteld om de zaak uit te praten. Omdat hij al de nodige biertjes op had, tien flesjes schatte hij, liet de man zich door zijn zoon rijden. Nadat hij een paar keer had aangebeld bij de woning van het slachtoffer en er geen reactie kwam, had hij de onderste ruit van de voordeur ingetrapt.

Niet op het hoofd geslagen

Daarna ging het heel snel volgens de verdachte. De bewoner zou hem een paar klappen met een honkbalknuppel hebben gegeven. De Westereender slaagde erin de knuppel af te pakken en deelde op zijn beurt een paar tikken uit. Hij zou de ander op de schouder op de hebben geslagen. Hij bestreed dat hij de man met de knuppel op het hoofd heeft geslagen, zoals het slachtoffer en een van de buren hebben verklaard.

“Net op 'e holle”

“Doe’t ik sloech tocht ik noch: net op \'e holle”, aldus de verdachte. Dat er niet op het hoofd zou zijn geslagen viel volgens de officier moeilijk te rijmen met de verwondingen van het slachtoffer: hij had vier snij- en barstwonden op het hoofd, vermoedelijk veroorzaakt door een scherp voorwerp. Er zat een scherpe rand op de kop van de knuppel omdat het uiteinde ontbrak.

Gebroken onderarm

De verdachte veronderstelde dat de man met zijn hoofd in het kapotte glas van de voordeur moet zijn gevallen. “Dat geeft geen verwondingen óp het hoofd”, stelde de officier. Behalve verschillende blauwe plekken liep het slachtoffer het slachtoffer ook een gebroken onderarm op. De verdachte had, behalve een dikke vinger, nauwelijks verwondingen. Het slachtoffer zou een trauma hebben overgehouden aan de confrontatie.

Posttraumatische stressstoornis

Een psychiater stelde vast dat hij een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen. Dat een ruzie tussen twee zendamateurs moest eindigen met zoveel geweld, noemde Lubbers “van de zotte”.

“Hevige gemoedsbeweging”

Advocaat Henk de Jong vond dat zijn cliënt zichzelf moest verdedigen toen hij werd aangevallen met de knuppel. Hij heeft volgens De Jong in zijn woede teruggeslagen, maar toen de Westereender bij zinnen kwam, heeft hij de knuppel weggegooid. De Westereender zou hebben gehandeld in “een hevige gemoedsbeweging”, waardoor er sprake zou zijn van noodweerexces. Dat zou tot een ontslag van alle rechtsvervolging moeten leiden. In zijn laatste woord liet de verdachte merken dat hij spijt had. “Al mei al hie it net sa moatten. It is tryst foar eltsenien.”

De rechtbank doet op 4 maart uitspraak.