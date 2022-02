Auto en bestelbus in frontale botsing op Het Noord

vr 18 februari 2022 14.00 uur

DRACHTEN - Op Het Noord in Drachten kwamen vrijdagmiddag een auto en een bestelbus in frontale botsing met elkaar. Het ongeval vond omstreeks 13.30 uur plaats. De bestelbus kwam na de botsing tegen een boom tot stilstand.

Zowel de politie als twee ambulances kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De bestuurder van het bestelbusje raakte in elk geval gewond. Hij werd als eerste opgevangen door het ambulancepersoneel. De bestuurster van de Audi werd later ook gecontroleerd op mogelijke verwondingen door het personeel van de tweede ambulance die ter plaats kwam.

Door het ongeval ontstond er een lange file in beide richtingen op het Noord. De bestuurder van de bestelbus is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster is later ook per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

