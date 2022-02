Bedrijfswagen buitgemaakt bij inbraak in Gorredijk

do 17 februari 2022 16.24 uur

GORREDIJK - In de nacht van woensdag op donderdag is er een bedrijfswagen gestolen in Gorredijk. Rond 2.10 uur werd er bij een bedrijfspand aan de Badweg ingebroken. Het gaat om een Mercedes Sprinter met laadbak.

Het voertuig is rood met wit en voorzien van belettering van Van Wijnen. Het kenteken is VBG-39-S. De politie is op zoek naar mensen die iets verdachts gezien hebben.

Later in de nacht, om 4.55 uur, werd er nogmaals ingebroken in Gorredijk. Ditmaal bij een bedrijfspand aan De Kromten. Bij deze inbraak werd niks buitgemaakt. Wel ontstond er flinke schade aan het pand.



Update: Een paar dagen later is het voertuig aangetroffen aan de Skeanewei in Boornbergum. De politie is op zoek naar mensen die gezien hebben wie die auto daar heeft neergezet.