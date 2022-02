Geen kwijtschelding dwangsom Drachtster cafés

wo 16 februari 2022 11.40 uur

DRACHTEN - De beide caféhouders in Drachten, die eerder deze maand de coronaregels overtraden, komen niet van hun last onder dwangsom van 10.000 euro af. Als de cafés Het Raadhuys en 't Skûtsje bij een volgende lockdown opnieuw de fout in gaan, dan mogen ze betalen.

Burgemeester en wethouders gaan wel met de uitbaters in gesprek, zegde wethouder Marie Le Roy dinsdagavond de gemeenteraadsleden tijdens Het Debat toe. "Het is ons menens dat we elkaar goed verstaan, maar we houden de dreiging van de dwangsom wel. We willen voorkomen dat overtreders opnieuw een scheve schaats rijden."

Einde lockdown

De soep wordt voor beide caféhouders mogelijk niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, verwacht wethouder Le Roy. Het aangekondigde einde van de lockdown maakt dat beide Drachtster cafés komend weekend weer probleemloos open kunnen. De opgelegde dwangsommen kunnen alleen worden geïnd als er een nieuwe lockdown komt en opnieuw een overtreding van coronaregels wordt geconstateerd.

Waarschuwingsbrieven

PvdA-fractievoorzitter Anton Pieters had om kwijtschelding van de beide dwangsommen gevraagd. Ook wilde hij dat de verstuurde waarschuwingsbrieven naar andere caféhouders werden ingetrokken. Hij en andere raadsleden maakten zich zorgen over 'een verontrustend beeld", waarvoor de afdeling Handhaving van de gemeente Smallingerland met haar reguliere controles zou hebben gezorgd. Wethouder Le Roy hielp de raadsleden uit de droom. Volgens haar is er geen sprake van dat de gemeentelijke handhavers onzorgvuldig hebben gehandeld.

Serie aan maatregelen

Aanleiding voor de ongerustheid onder raadsleden was het verhaal dat één de cafés was gestraft nadat de opsporingsambtenaren op afstand door de ramen had gekeken. In soms scherpe bewoordingen keurden raadsleden van PvdA en Smallingerlands Belang die wijze van werken af. De werkelijkheid is anders, aldus wethouder Le Roy. Voordat de beide cafés de last onder dwangsom kregen opgelegd, is een serie aan maatregelen aan de beide uitbaters voorgelegd, vertelde ze. Smallingerland hanteert daarvoor een vast rijtje aan stappen, die ook door de andere zeventien gemeenten in de Veiligheidsregio Fryslân worden gehanteerd.

Milde brief, strenge brief, dwangsom

"De uitbaters krijgen eerst een mondelinge waarschuwing, bij een volgende overtreding sturen we een milde brief, vervolgens een strenge brief, dan volgt een brief waarin we een dwangsom aankondigen en als opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, volgt pas de dwangsom zelf. Binnen de veiligheidsregio hebben we als gemeenten afgesproken dat dit het uiterste middel is. Veel cafés houden zich aan de regels nadat ze zijn aangeschreven."

Meer brieven dan in hele provincie

De wijze van werken in Smallingerland valt op omdat de gemeente relatief veel brieven - 27 stuks in totaal - naar caféhouders de deur uitdeed, terwijl de andere zeventien gemeenten gezamenlijk 24 keer een overtreder aanschreven. Elders in Friesland werden in totaal twee lasten onder dwangsom uitgeschreven, evenveel als in Smallingerland alleen.