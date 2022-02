Smallingerland tegen sluiting kinderhartcentrum Groningen

wo 16 februari 2022 11.08 uur

DRACHTEN - Smallingerland schaart zich in de rij van tegenstanders van de sluiting van het kinderhartcentrum in Groningen. De voltallige gemeenteraad wil een brief op poten aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid sturen met de vraag om af te zien van het plan. Op zijn beurt gaf de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer al aan dat hij sluiting van de centra in Groningen en Leiden heroverweegt. Alleen Utrecht en Rotterdam zouden open blijven. Voor noorderlingen - en de inwoners van Smallingerland dus - zou de afstand naar een kinderhartcentrum flink worden vergroot.

De toon van de motie van Smallingerlands Belang (SB) was voor de meeste raadsleden te scherp. Daar kwam bij dat fractievoorzitter Meine Hofman zijn verzoek al eerder zou inleveren, maar de raadsvergadering werd vanwege het overlijden van raadslid Jouke de Jong een week uitgesteld. De inhoud was daardoor deels achterhaald. In een schorsing van vijf minuten poetsten de verschillende partijen de motie zodanig bij dat iedereen zich in de tekst kon vinden.

"We willen een signaal geven. Daar gaat het om", hield Sebastiaan Roelofsen van de ChristenUnie de collega-raadsleden voor. SB-fractievoorzitter Hofman was het roerend met hem eens: "We moeten de druk er op houden. Het plan om het kinderhartcentrum te sluiten is onzorgvuldig gebeurd. Dat moet opnieuw worden bekeken". SP-fractievoorzitter Jamal al Sari zei de motie als een boodschap aan de minister en de Tweede Kamer te zien. "Het gaat om de kwaliteit van de zorg. Groningen is een van de beste in Europa."