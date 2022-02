Hogere ozb-aanslag voor 1500 woningeigenaren

wo 16 februari 2022 09.49 uur

DRACHTEN - Een groep van 1.500 inwoners van Smallingerland krijgt dit jaar mogelijk een hogere aanslag voor de onroerend-zaakbelasting. In een brief zijn ze alvast gewaarschuwd. Volgende week kunnen ze het aanslagbiljet in de bus verwachten.

Oorzaak is een andere manier van het bepalen van de waarde van de woning: niet meer het aantal kubieke meters maar het gebruiksoppervlak is bepalend.

Met de nieuwe manier van berekenen schiet de gemeente Smallingerland zelf weinig op. De hoogte van het bedrag, dat in 2022 aan onroerende-zaakbelasting mag worden geïnd, heeft de gemeenteraad eerder al vastgesteld. Voor de aangeschreven inwoners zijn er mogelijk wel gevolgen.

De nieuwe landelijke werkwijze geeft een actueel beeld van alle huizen, aldus wethouder Robin Hartogh Heijs dinsdagavond tijdens Het Debat in een toelichting. "Voor sommigen betekent het een verhoging van de belasting, voor anderen een verlaging." In totaal krijgt 6 procent van de woningeigenaren in de gemeente met een verhoging te maken.

In de brief van de gemeente wordt ook aangegeven dat de inwoners altijd met de taxateurs van de gemeente over de waardebepaling in gesprek kunnen. Mochten ze niet tevreden zijn, dan kunnen ze ook bezwaar tegen de aanslag aantekenen, aldus Hartogh Heijs. Hij reageerde op vragen van raadslid Meine Hofman van Smallingerlands Belang.