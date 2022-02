Drankrijder vliegt uit de bocht en laat remspoor van 32 meter achter

di 15 februari 2022 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van De Tike (28) vloog op 4 december 2020 op de Watermolen in Drachten met zijn auto uit de bocht. Getuigen hadden een harde knal gehoord en zagen een man in een witte broek weglopen. De auto had een lantaarnpaal geschampt en belandde met de bestuurderskant tegen een tuinmuurtje.

Sleutels op zak

De bestuurder werd even later aangehouden. Hij had de sleutels van de auto die op zak, maar ontkende dat hij had gereden. Dat had hij volgehouden toen de reclassering contact met hem zocht. Dinsdag op de zitting van de politierechter gaf de man toe dat hij achter het stuur had gezeten.

Remspoor van 32 meter

Hij moest destijds blazen. Met een microlage van 295 zat hij ruim boven de 88 ug/l die hij als beginnend bestuurder mocht hebben. Het was niet de bedoeling geweest om te gaan rijden, zei de verdachte. Hij was bij zijn zuster, kreeg ruzie en was toch in de auto gestapt. Hij moest hard hebben gereden, concludeerde de rechter. De politie had op de plaats van het ongeval een remspoor van 32 meter aangetroffen.

Werkzaam als koerier

De auto was total loss. De verdachte speelde met vuur, hij is als zzp’er werkzaam als koerier. Dat hij was weggelopen, wat niet mag na een aanrijding waarbij schade is ontstaan, was gebeurd 'in een paniekmoment'. "Het was gewoon heel impulsief", aldus de verdachte.

Eerder veroordeeld voor rijden onder invloed

Ter illustratie liet de officier van justitie hem de foto’s van het ongeval zien. "Daar schrik ik wel van", reageerde de verdachte. Hij is eerder veroordeeld voor rijden met drank op en een aantal keren voor rijden zonder geldig rijbewijs. Hij had 'ongelooflijke mazzel' gehad dat het niet slechter was afgelopen, zei de officier.

Taakstrafverbod

Dat hij toch naar de zitting was gekomen en alsnog zijn verantwoording had genomen, was volgens de officier ook meteen zijn geluk. Omdat de man al eens een werkstraf heeft gedaan moest de officier volgens het taakstrafverbod wel een gevangenisstraf eisen. Zij eiste één dag cel plus zeven dagen voorwaardelijk.

Verdachte kan als koerier blijven werken

Verder eiste de officier een werkstraf van 50 uur plus een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden. De rechter nam de eis bijna in zijn geheel over. Behalve de rijontzegging, daarvan maakte zij zes maanden voorwaardelijk. Dat betekent dat de verdachte zijn werk als koerier kan blijven doen. "Maar als er nog een keer iets gebeurt, dan kunt u uw rijbewijs onverkort kwijtraken", waarschuwde de officier.