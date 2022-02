Vrachtwagen die betrokken was bij ongeval op A7 geborgen

di 15 februari 2022 07.00 uur

TERWISPEL - Een bergingsbedrijf is maandag de hele avond bezig geweest om een vrachtwagen weer op de weg te krijgen. De chauffeur van de vrachtwagen botste eerder op de dag op een personenauto die op de vluchtstrook stond. Beide voertuigen kwamen daarna terecht op het talud. De personenauto kon in de middag al worden geborgen.

A7 urenlang gestremd

De operatie begon rond 19.30 uur. Het verkeer dat vanaf Heerenveen richting Drachten wou moest omrijden, want de hele A7 was tijdelijk afgesloten. Er werden borden geplaatst en het verkeer kon via de afrit bij Gorredijk de snelweg verlaten.

Voorbereidende werkzaamheden

Er werd begonnen met het verwijderen van de lading uit de vrachtwagen. Een groot deel was door het ongeval al uit de containers, maar toch moest er een kleine graafmachine aan te pas komen om deze geheel te legen. Vervolgens werd een stuk vangrail, dat door het ongeval beschadigd was geraakt, verwijderd. Via deze weg ging de vrachtwagen naar boven getakeld worden. Toen dit gebeurd was kon de berging echt beginnen.

In delen geborgen

Er werd begonnen met het omhooghalen van de aanhanger. Eerst werd deze rechtop gezet. Daarna werd door middel van meerdere lieren langzaam de aanhanger naar boven getrokken. Op dezelfde wijze werd ook de vrachtwagen geborgen, eerst rechtop en toen naar boven. Rond 00.30 uur stond alles weer op de weg. Vervolgens werden zowel de aanhanger als de vrachtwagen veilig bevestigd aan de bergingsvoertuigen om vervolgens meegenomen te worden.

Nieuw stuk vangrail

De vangrail langs de A7 raakte door het ongeval beschadigd. Ook werd er voor de berging een deel van de vangrail verwijderd. Deze is nadat de berging klaar was gerepareerd zodat het verkeer weer veilig kon passeren. Na de reparatie werd de A7 weer vrijgegeven.

FOTONIEUWS