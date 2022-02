Motorrijder gewond bij valpartij in Oudega

zo 13 februari 2022 18.09 uur

OUDEGA - Een motorrijder is zondag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op It Krumdeel in Oudega. De motorrijder reed een klein stukje en raakte op lage snelheid ten val.

De politie en ambulance werden om 17.41 uur opgeroepen voor het ongeval. De motorrijder liep beenletsel op en hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis om te kijken of er ook sprake is van een botbreuk.