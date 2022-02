Man (19) negeert stopteken politie in gestolen auto

zo 13 februari 2022 13.50 uur

DRACHTEN - Een 19-jarige man uit de gemeente Smallingerland is zaterdagavond door de politie aangehouden op verdenking van de diefstal of heling van een auto. De man werd omstreeks 19.35 uur door de politie in de kraag gevat aan de Hunze in Drachten.

Agenten hadden de verdachte even eerder in het vizier gekregen vanwege asociaal rijgedrag en een melding over een gestolen auto. Deze was vermoedelijk recent buitgemaakt.

De agenten besloten om de bestuurder te gaan controleren en gaven hem een stopteken. De jongeman had daar aanvankelijk geen boodschap aan. De politie laat zondag weten dat hij niet direct reageerde op het stopteken. Na een kleine achtervolging stopte de man op de Hunze.

De man is ter plaatse aangehouden voor diefstal/heling van de auto, bovendien had hij ook nog een mes bij zich. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Ook zal hij gehoord worden in verband met zijn asociale rijgedrag. De gestolen auto is door de politie meegenomen.

