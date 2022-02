Valentijnswandeling door het centrum van Drachten

za 12 februari 2022 17.20 uur

DRACHTEN - Winkeliersvereniging Ha&Ie heeft zaterdag een Valentijnswandeling georganiseerd in het centrum van Drachten. Vanaf 12.00 uur kon je een gratis Valentijnstas ophalen bij de Lakeien onder het Carrillon. In totaal werden er 100 rode tassen uitgedeeld die in een korte tijd waren vergeven.

Bij het uitdelen van de tas werd het eerste adres meegegeven van een ondernemer die klaarstond met een leuke attentie, waardebon of een verassing. De Valentijnswandeling leidde je in totaal langs 17 centrumondernemers die klaarstonden met iets leuks of lekkers.

