Bermbrand langs fietspad bij Oudega

za 12 februari 2022 16.41 uur

OUDEGA - De brandweer van Burgum moest zaterdag om 15.57 uur uitrukken voor een bermbrand bij Oudega. Het ging om een wat moeilijk te bereiken plek langs het fietspad aan de Gealânswei. Over tientallen meters had er korte tijd brand gewoed in de bosschages langs het fietspad.

De brandweer heeft ter plekke nog een controle uitgevoerd met de warmtebeeldcamera. Op deze manier was men zeker dat de brand goed uit was. Daarna is de brandweerploeg teruggekeerd naar de kazerne.

FOTONIEUWS