Inbraak in woning in Beetsterzwaag

za 12 februari 2022 09.20 uur

BEETSTERZWAAG - Er is vrijdag ingebroken in een woning aan de Utein in Beetsterzwaag. Dat meldt de politie. De inbraak vond plaats tussen 16.50 uur en 20.40 uur. Er is aangifte bij de politie gedaan.

Wat er buit is gemaakt, is niet bekendgemaakt door de politie. Wel zoekt de politie getuigen die mogelijk iets gezien hebben.