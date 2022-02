Brandweer blust brandend bankstel bij kerk

za 12 februari 2022 09.08 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest vrijdagnacht om 0.43 uur in actie komen voor een brandend bankstel. Deze was in brand gezet bij de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Houtlaan in Drachten.

Een voorbijganger had de brand opgemerkt en de brandweer gebeld. De ter plaatse gekomen brandweer heeft het vuur gedoofd.