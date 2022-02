Meisje op fiets aangereden in Drachten

do 10 februari 2022 14.58 uur

DRACHTEN - Een meisje van 13 jaar oud is donderdag aangereden door een automobilist. Het ongeval vond omstreeks 14.35 uur plaats op de kruising van Het Zuid met de Suderskarren in Drachten. De automobilist had het meisje over het hoofd gezien. Zij fietste op dat moment vanaf Drachten richting Beetsterzwaag.

Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse. Het meisje is door het personeel van de ambulance onderzocht. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding verder afgehandeld.

