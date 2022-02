Brand in kiem gesmoord bij receptie van Esonstad

do 10 februari 2022 09.58 uur

ANJUM - De brandweer moest donderdag om 9.18 uur uitrukken voor een mogelijke brand bij de receptie van Esonstad bij Anjum. Medewerkers hadden een branderigere lucht waargenomen.

De brandweer kwam ter plaatse en ging gelijk op onderzoek. Een gedeelte van het plafond werd verwijderd om de bekabeling te inspecteren. Uiteindelijk werd ontdekt dat er een kortsluiting was ontstaan in de bekabeling van de installatie van de centrale verwarming. De branderige lucht was ontstaan door wat verschroeide kabels.

