Dit was de oorzaak van omvallende bomen (op een auto)

wo 09 februari 2022 19.25 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Na tien dagen is de Alde Laweiswyk in Drachtstercompagnie woensdag weer opengesteld voor het verkeer. De gemeente Smallingerland sloot de weg op 31 januari af nadat er een boom op een rijdende auto was gevallen. Uit een inspectie is naar voren gekomen dat een groot aantal bomen ziek of dood is. Al deze bomen langs de weg moesten gekapt worden om de veiligheid te waarborgen.

Honderden zieke en dode Essen

Het gaat om honderden Essen. Aannemerij & Bomenrooierij P. Veenstra begon 3 februari met de bomenkap. "In opdracht van de gemeente worden alle zieke Essen op het bosperceel gekapt. In de bomen zit Essentaksterfte, waardoor het noodzakelijk is de Essen te verwijderen" weet een werknemer van het bedrijf. "Essentaksterfte is een ziekte die ervoor zorgt dat de boom langzaam afsterft. Hierdoor kan de boom bijvoorbeeld omvallen." Omdat de gemeente bouwplannen heeft voor het perceel, is besloten om gelijk alle Essen in het gebied te ruimen.

Het exacte aantal gekapte bomen is nog niet bekend, maar het zijn er al zeker meer dan honderd. Dit aantal zal nog flink oplopen, omdat er nog een groot gedeelte gekapt moet worden. De boomrooierij verwacht hier nog een geruime tijd mee bezig te zijn. Alle andere gezonde bomen blijven wel staan. "We moeten sowieso voor 15 maart klaar zijn, want dan begint het broedseizoen voor vogels..."

Buizerdnest

Een buizerdnest zorgt er wel voor dat een aantal Essen blijft bestaan. Uit ecologisch onderzoek kwam naar voren dat er een nest in één van de bomen zit. Volgens de regels mag er dan binnen een straal van vijftig meter van het nest niet gekapt worden. Met afzetlint is aangegeven tot waar er gewerkt mag worden. De zieke en dode bomen die binnen deze straal staan, blijven staan.

Weg weer vrij

Woensdag werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. Nadat het gebied was veiliggesteld en de borden rond 15.00 uur weer waren opgehaald, kon het verkeer weer gebruik maken van de Alde Laweiswyk. Veel automobilisten negeerden afgelopen week de blokkade. De hekken werden vaak aan de kant gezet, waarna men alsnog over de weg reed.

