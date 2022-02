Discussie over hoogte nieuwbouw Opeinde

wo 09 februari 2022 13.30 uur

OPEINDE - De hoogte van nieuwe woningen aan de Tuskenwegen 13 in Opeinde moeten gelijk worden met die van de bestaande bebouwing. Met die opmerking kwam voorzitter Willem de Boer van Dorpsbelang Opeinde dinsdagavond in de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland. Daarin werd gesproken over een wijziging van het bestemmingsplan, die nodig is voor de bouw van twee (semi-)vrijstaande woningen, twee tweekappers of vijf rijtjeswoningen op de plek waar eerder de openbare basisschool Bernebrege in Opeinde stond.

"Het valt op dat de hoogte van de woningen verschilt met die van de huizen er omheen. Het zou mooi zijn als alles in harmonie is", aldus dorpsbelangvoorzitter De Boer. Hij zei namens een deel van de inwoners van De Pein dit standpunt naar voren te brengen. Het gaat dan met name om direct omwonenden. "De gemeente moet wel naar hen luisteren", adviseerde hij de gemeenteraadsleden. Een ander deel van de dorpelingen kan zich wel in de plannen vinden.

Met de ontwikkeling van de centraal gelegen locatie wil Smallingerland een impuls aan de leefbaarheid in het dorp geven, aldus burgemeester en wethouders in hun voorstel. Eerder dit jaar besloot het college al om het geldende bestemmingsplan in die zin aan te passen. De gemeente verkoopt de gronden straks aan een ontwikkelaar, die de nieuwbouwplannen verder uitwerkt.