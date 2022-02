Extra inspraak op kantorenvisie Drachten

wo 09 februari 2022 12.16 uur

DRACHTEN - De leden van Ondernemersvereniging Drachten kunnen alsnog inspreken op de gemeentelijke plannen voor kantorenbeleid. Ze krijgen vandaag de stukken daarvoor in hun digitale brievenbus. De gemeenteraad van Smallingerland beslist er volgende maand over, maar ondanks een serie bijeenkomsten is de inspraak niet volledig geweest. Het bestuur van de ondernemersclub heeft wel met de gemeente en betrokken partijen gesproken, maar de leden nog niet geïnformeerd, erkende de kersverse voorzitter Joan Boelens tijdens de bijeenkomst van de Ronde Tafel dinsdagavond.

De kritiek op de inspraakmogelijkheden van Retailplan-directeur Wim Eilering werd door wethouder Robin Hartogh Heijs weggewimpeld. De zogeheten Visie Werklocaties 2022-2030 is uit en te na en in meerdere bijeenkomsten met betrokkenen besproken, liet de wethouder weten. Het feit dat Eilering niet op de hoogte van de plannen was, was kennelijk een gevolg van het feit dat alleen met de bestuurders van betrokken organisaties is overlegd en niet met ondernemers. Eilering en ook de andere betrokkenen hadden het stuk pas vorige week ontvangen, een paar dagen voor de vergadering van dinsdag.

De leden van de ondernemersvereniging hebben nog tot dinsdag 1 maart om eventuele kritiekpunten en opmerkingen over de kantorenvisie bij de gemeente neer te leggen. Op die dag neemt de gemeenteraad een besluit. In de visie worden onder andere de locaties in Smallingerland en met name Drachten aangewezen waar kantoren mogen worden gevestigd. ELP-raadslid Chiel Bolt, zelf ook ondernemer, vond dat de leden van de ondernemersclub serieus bij de totstandkoming van de plannen betrokken moeten worden.

Eén van de hangijzers in de gemeentelijke visie is het loslaten van een verbod op de vestiging van kantoren op Loswal 12 in Drachten.