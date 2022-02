Bibliotheek Drachten knapt uit voegen

wo 09 februari 2022 12.04 uur

DRACHTEN - Met alle nieuwe activiteiten die ruimte nodig hebben knapt de Bibliotheek Drachten bijna uit zijn voegen. Een ingrijpende verbouwing is noodzakelijk, omdat op dit moment alle ruimten bezet zijn. De plannen worden de komende maanden uitgewerkt. Daarna klopt het bibliotheekbestuur bij de gemeente aan voor financiële steun. "We willen eerst een solide plan maken", vertelde directeur/bestuurder Karin Meijerman dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Plein in Smallingerland.

De krapte aan ruimte is een gevolg van de uitbreiding van activiteiten. Bibliotheek Drachten regelt veel meer dan alleen het uitlenen van boeken. Cursussen en voorlichting op allerlei terreinen vergen de nodige ruimte in het gebouw aan het Museumplein. Vanwege de centrale ligging is er bijvoorbeeld ook het ING Servicepunt gevestigd. "We hebben alle ruimtes hard nodig", aldus Meijerman in haar toelichting. Een complete verbouwing van het pand staat daarom op stapel.

Samenwerking met museum

Samenwerking tussen de bibliotheek en Museum Dr8888 is een van de opties om de ruimteproblemen te tackelen, zo werd dinsdag duidelijk. Voor beide instellingen geldt dat nieuwbouw een mooie oplossing geeft, maar in de praktijk niet mogelijk is. Daarmee zouden zowel het museum als de bieb hun locatie in het centrum van Drachten moeten opgeven.

Museumdirecteur Nieske Ketelaar en Meijering zien kansen in samenwerking op de huidige locaties. Uitbreiding van Museum Dr8888 is dan wel een voorwaarde. Anders redden we het niet, aldus Meijering en Ketelaar.