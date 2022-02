CU-raadslid Jouke de Jong uit Drachten overleden

di 08 februari 2022 21.45 uur

DRACHTEN - Gemeenteraadslid Jouke de Jong uit Drachten is maandagavond na een lang ziekbed overleden. Hij is 46 jaar geworden en laat een vrouw en drie kinderen achter. Voor de ChristenUnie zat hij sinds 2014 in de gemeenteraad van Smallingerland. De Jong was in het dagelijks leven apotheker en mede-eigenaar van Pharmium Apotheek met drie vestigingen in Drachten en eentje in Gorredijk.

Jouke de Jong had een uitgezaaide variant van alvleesklierkanker. Hij sprak daar openlijk over. Aanvankelijk verwachtte hij nog aan de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te kunnen doen, ook als lijsttrekker. Zijn gezondheidssituatie verslechterde afgelopen herfst, zodanig dat hij nu als lijstduwer op de kandidatenlijst van de ChristenUnie in Smallingerland staat.

De Jong was in de raadsperiode 2018-2022 ook fractievoorzitter. Hij werd weer raadslid op 27 maart 2014. Na het vertrek van CU-wethouder Marja Krans in september 2017 werd De Jong samen met partijgenoot Pieter van der Zwan deeltijd-wethouder. Na de verkiezingen in maart 2018 was hij weer actief als raadslid. Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2019 stond De Jong als nummer 12 op de lijst van de CU voor de Eerste Kamer.

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland noemde De Jong een 'heel, heel fijn mens'. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst, die in de plaats van de vanwege het overlijden uitgestelde raadsvergadering kwam, memoreerde Rijpstra de inzet en betrokkenheid van het raadslid. Zijn werk als politicus vond hij zelf "geweldig". Hij hoopte zijn grootste hobby tot de komende verkiezingen in maart vol te houden, aldus Rijpstra.

Jouke de Jong was ook actief lid en ouderling van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nijega. Met zijn passie voor muziek bracht de multi-instrumentalist een paar jaar geleden ook muziekinstrumenten in de kerk De Fontein, aldus Rijpstra, die dat moment "een waardevolle erfenis" noemde.

Er wordt met verdriet gereageerd op het overlijden van de Jong. ChristenUnie-lijsttrekker Sebastiaan Roelofs: "We waren voorbereid dat dit moment ging komen, maar het blijft een enorm verlies. We leven in de eerste plaats intens mee met zijn vrouw en kinderen bij dit grote verlies. Ook als partij gaan we Jouke heel erg missen. Zijn liefde voor de politiek én samenleving was inspirerend en zijn

doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allemaal."

Alle campagneactiviteiten van de ChristenUnie in Smallingerland voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart, liggen tot nader order stil.