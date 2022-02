Leeuwarder winkeldief gepakt in Drachten

ma 07 februari 2022 19.48 uur

DRACHTEN - Een 38-jarige winkeldief uit Leeuwarden is maandagmiddag door de politie opgepakt. De man had even daarvoor iets gestolen in de Mediamarkt aan het Raadhuisplein in Drachten. Hij werd op heterdaad betrapt en daarop is gelijk de politie gebeld.

De man werd omstreeks 15.30 uur door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.