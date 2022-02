Forse schade bij frontale botsing op Lauwersoog

zo 06 februari 2022 14.56 uur

LAUWERSOOG - Twee auto's liepen zondagmiddag forse schade op bij een frontale botsing op Lauwersoog. Het ongeval vond na een voorrangsfout plaats op de kruising van de Marneweg met de Strandweg.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De voertuigen liepen flinke schade op door de botsing.

De aanrijding kon plaatsvinden omdat de bestuurder van de Volvo de tegemoetkomende Mercedes (die richting Groningen reed) over het hoofd had gezien. De Volvo-bestuurder wilde afslaan en kwam vervolgens in frontale botsing met de Mercedes.

Twee mensen die in een bestelbusje voor de kruising stonden te wachten zagen het ongeluk voor hun ogen gebeuren en verleende eerste hulp. In één van de auto's zat een baby. Het kinderzitje waar de baby inzat raakte door de impact beschadigd.

De medewerkers van de ambulance hebben de inzittenden van de voertuigen onderzocht. Er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Iedereen kwam met de schrik vrij.

