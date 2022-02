Brandweer faalt, boomzager weet poesje wel uit hoge boom te redden

zo 06 februari 2022 14.42 uur

DRACHTEN - Boomzager Dijkstra uit Ureterp stond voor een bijzonder klusje. Een kat uit de boom halen. De poes zat al twee dagen en nachten hoog in de boom aan de Stal in Drachten.

De brandweer van Drachten was zaterdag al twee keer opgeroepen om de kat uit de boom te halen. Er is een poging met een waterstraal gedaan maar dat had geen succes. Het poesje zat zondag nog altijd in de boom en daarop werd door buurtbewoonsters besloten de hulp van Dijkstra in te schakelen.

Veilig beneden

Arnaud Dijkstra klom 's ochtends in de boom in en wist de poes in een vervoersmandje te krijgen. Daarna kwamen beiden veilig beneden waar de medewerkers van de dierenambulance de twee stonden op te wachten.

De dierenambulance heeft de kat meegenomen, lekker afgedroogd en water met een beetje eten gegeven. Inmiddels is hij weer terug bij zijn bazin.