Brandweer in actie voor smeulende meterkast

do 03 februari 2022 19.18 uur

DRACHTEN - In het centrum van Drachten was dondermiddag de geur van verbrand plastic te ruiken. Winkeliers vertrouwden dit niet en hebben om 17.55 uur de brandweer gealarmeerd. Na enig speurwerk bleek de meterkast in een appartement boven Eetcafé de Lachende Koe te smeulen.

De brandweerlieden hebben een nacontrole uitgevoerd, maar hoefden niet te blussen. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting geweest. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om te helpen met de afhandeling van de schade.