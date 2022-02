GGD opent tijdelijke vaccinatie-locatie in Drachten

do 03 februari 2022 09.37 uur

DRACHTEN - GGD Fryslân opent op 4 februari, 10 februari en 14 februari een tijdelijke vaccinatie-locatie in Drachten in het gebouw van GKV De Hoeksteen. Hier kun je terecht als je nog een eerste, tweede of boosterprik wil of als je vragen hebt over het coronavirus of het vaccin. De prik is gratis en je hoeft geen afspraak te maken.

Let op: 5-11 jarigen kunnen op een pop-uplocatie niet terecht. Maak hiervoor een afspraak op een vaste locatie. Je krijgt een uitnodigingsbrief met daarin een telefoonnummer om een afspraak te maken.

