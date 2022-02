Jachtservice onder één dak

wo 02 februari 2022 09.49 uur

SUMAR - Op 1 januari jl. zijn HR Piping (divisie jachtbouw) met vestigingen in Sumar en Harlingen en Warber Jachtservice, gevestigd te Grou, samengegaan op het gebied van jachtbouw. Daardoor kunnen beide bedrijven deze sector nog beter bedienen, waarbij persoonlijke aandacht, vakmanschap en uitstekende service voorop staan. De bedrijven gaan, naast de bestaande, onder de naam HR Warber Yacht Services verder.

Waar HR Piping gespecialiseerd is in de grotere scheepstechnische installaties, zoals het inbouwen van leidingwerken in bijvoorbeeld machinekamers, daar richt Warber zich vooral op installatie, reparatie en onderhoud van kleinere jachten. Steeds vaker kregen beide partijen echter het verzoek om de inbouw van installaties in grotere jachten te verzorgen, waarvoor dan meestal contact werd gezocht met HR Piping.

Eén aanspreekpunt

De optelsom was snel gemaakt en medio vorig jaar besloten beide bedrijven gezamenlijk verder te gaan en wordt alle expertise binnen HR Warber samengevoegd. "Door de kennis te bundelen, maken we elkaar breder en sterker", zeggen Tjibbe Reitsma en Jaap Vermaning van HR Warber. "Klanten willen graag één aanspreekpunt en dat kunnen we nu bieden." HR Warber installeert complete systemen, zoals motoren, hydrauliek en elektra, in zowel kleine als grote jachten.

Op de vestiging in Grou kunnen jachten tot 22 meter aanleggen, terwijl het bedrijf in Harlingen over een kade van 60 meter beschikt. "Als de klant belt, moet het klaar en dat lukt ons dankzij deze samenwerking nog beter dan voorheen."

Ontwikkeling en groei gaan gepaard met banengroei

Door deze recente ontwikkeling en de groeimarkt waarin HR Piping en HR Warber acteren zijn beide bedrijven op zoek naar nieuwe collega's. Onder andere fitters, lassers, monteurs, een logistiek medewerker en voormannen of vrouwen.

Geïnteresseerd? Kijk dan snel op www.hrpiping.nl/vacatures